القاهرة - أ ش أ

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط نحو 53 ألف مخالفة مرورية وألفين و763 دراجة بخارية و75 سيارة ودراجة نارية متروكة بالميادين والطرق الرئيسية.

جاء ذلك خلال الحملات المرورية والانضباطية التي شنتها الإدارة العامة للمرور بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.