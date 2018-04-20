القاهرة - أخبار مصر

قام الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، بزيارة المصابين جراء العمليات الإرهابية في سيناء، من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم، ويخضعون للعلاج حاليًا بمستشفيات القوات المسلحة.

وأكد القائد العام خلال الزيارة،أن ما يجري من عمليات إرهابية خسيسة، لن تثني أبطال القوات المسلحة عن أداء واجباتهم والذود عن وطنهم، مبديًا تقديره لعطائهم وتضحياتهم من أجل ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، مؤكدًا أنهم يضربون أروع الأمثلة في التضحية والتفاني والإخلاص من أجل مصر.

وأشار الفريق أول صدقي صبحي إلى أن مصر بشعبها وجيشها ماضية في طريقها نحو القضاء على كل المحاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في كل شبر من أرض مصر.

