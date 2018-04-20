دمشق-أ ش أ

واصل سلاحا الجو والمدفعية في الجيش السوري -اليوم الجمعة-ضرب تحصينات وأوكار التنظيمات الإرهابية في حي الحجر الأسود جنوب دمشق.

واوضحت مصادر اعلامية سورية أن ضربات جوية نفذها سلاح الجو ورمايات مدفعية وصاروخية مركزة، وجهتها وحدات من الجيش السوري إلى تحصينات وأوكار ومراكز قيادة وغرف اتصالات التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود، أدت إلى تدمير عدد من النقاط المحصنة وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

وكان سلاح الجو في الجيش السوري، قد بدأ أمس غارات على تجمعات وأوكار الإرهابيين في حي الحجر الأسود ومحيطه على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق، في إطار استكمال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش لتطهير محيط مدينة دمشق من الإرهاب.