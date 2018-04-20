الإسكندرية - أ ش أ

أكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي على السعي إلى التطوير الأكاديمي والإداري وتطوير المنشآت والعمل بنظام الساعات المعتمدة.

وأوضح بيان للجامعة اليوم الجمعة أن ذلك جاء على هامش احتفالية الجامعة بيوم الوفاء والتفوق، والتي تمثل رمزا للتواصل بين الأجيال وعرفانا بالجميل لمن رحلوا عن عالمنا,وتكريما لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المتفوقين والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات العالمية.

وتم خلال الحفل تكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية والتميز والنشر العلمي, والأساتذة والعاملين الذين بلغوا السن القانونية,والعاملين المتميزين والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة و810 طلاب و طالبات من الحاصلين على تقدير امتياز, و370 طالبا من المتميزين في عدد من الأنشطة المختلفة,وتكريم الموظفين المثاليين وعددهم 20 موظفا.