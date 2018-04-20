غزة - أ ش أ

استشهد شاب فلسطيني اليوم/ الجمعة, برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بقطاع غزة في بيان مقتضب, باستشهاد الشاب أحمد أبو عقل (25 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في رأسه برصاص الاحتلال قبل ظهر اليوم شرق جباليا,

فيما أوضح شهود عيان أن الجريح أبو عقل من ذوي الإعاقة.

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في قطاع غزة صباح اليوم, عن رفع حالة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الإسعافية والمراكز والنقاط الطبية المتقدمة شرق قطاع غزة; لمواكبة فعاليات مسيرة العودة في جمعتها الرابعة.