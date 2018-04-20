كابول - أ ش أ

لقي ما لا يقل عن خمسة مدنيين حتفهم وأصيب 9 آخرون في انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في إقليم ننجارهار شرق أفغانستان في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقع الحادث في محيط حي حسكة مينا بعد انفجار سيارة مدنية بعبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم – في بيان – بأن طفلا كان من بين المدنيين الخمسة القتلى، وأن أربعة أطفال وامرأتين كانوا بين المصابين في الانفجار.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.