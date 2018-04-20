أخبار مصر - د.هند بدارى

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي افتتاح المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال، والذي تنظمه جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بالمنوفية بالتعاون مع جامعة المنوفية، وذلك بحضور د. جمال سامي محافظ الفيوم ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، ود. معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، ود. علي الشافعي رئيس جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس المؤتمر .

يهدف المؤتمر إلي الوقوف على أهم المستجدات في مجال طب الأطفال، ومناقشة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الأطفال في بلادنا والعالم، وأحدث الطرق والحلول للتعامل معهافي مجال التشخيص أو في مجال العلاج

وعلى هامش المؤتمر، عقدت جلسات علمية نقاشية حول أهم القضايا التي يتعامل معها طب الأطفال، بالإضافة إلى ست ورش عمل علمية وحيوية في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، وأكثر من 120 بحثًا طبيًا تتناول أحدث ما وصل إليه طب الأطفال في مصر والعالم.

يشار الى ان عدد المشاركين في المؤتمر 382 أستاذًا من المؤسسات الأكاديمية والطبية، وأكثر من 3000 طبيب أطفال بين استشاري وأخصائي وأطباء شباب.