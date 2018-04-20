القاهرة - اخبار مصر

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بكل من الدكتور نادر حنا، أحد أكبر أساتذة جراحة الأورام على مستوى العالم، و الدكتورة ماري حنا أستاذ طب التخدير والرعاية الحرجة بجامعة جونز هوبكنز، بعد مشاركتهم في المؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية المصرية لجراحة الأورام وذلك استمرارًا للنتائج المثمرة لسلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع”.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن نتائج مؤتمرات “مصر تستطيع” مازالت تتحقق على الأرض من خلال هذه المشاركات الفاعلة لعلماء مصر بالخارج، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة والدعم الحقيقي في مختلف المجالات، ومن بينها مجال علاج الأورام الذي يحتل مكانة مهمة في الوقت الحالي لتطوير سبل علاجه وفق المعايير العالمية، والاستعانة بالخبرات العميقة لدى العلماء والخبراء المصريين بالخارج في هذا المجال.

من جانبه صرح د. نادر حنا أنه شارك، ضمن فعاليات المؤتمر، في ورشة العمل الثانية والخاصة بعلاج أورام الغشاء البريتوني بواسطة الاستئصال الجراحي الكامل والعلاج الكيماوي الحراري داخل البطن، وذلك بالاشتراك مع كبار أساتذة كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة والمعهد القومي للأورام، وقسم جراحة الأورام بمستشفى جامعة شاريتيه في برلين بألمانيا، وجامعتي ميريلاند وجونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، وجامعة إيموري في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

من جانبها صرحت الدكتورة ماري حنا أنه تم الاتفاق مع الكتورة مهجة عادل رئيس قسم التخدير بالمعهد القومي للأورام، على التعاون مستقبلًا وتقديم خدمات لصالح المعهد فيما يتعلق بالتخدير وعلاج الألم، مشيرة إلى مشاركتها في ملتقى تدريب المرأة على القيادة والإدارة في مختلف المجالات تحت رعاية المجلس القومي للمرأة، والذي عقد بمشاركة 160 سيدة من مختلف المحافظات.