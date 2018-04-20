الرياض -أ ش أ

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الجمعة، من اعتراض صاروخ بالستي أطلقته مليشيات الحوثي باليمن باتجاه مدينة جازان،ولم يلحق الحادث أي ضرر بشري أو مادي في المنطقة.

واشارت مصادر اعلامية سعودية إلى أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت قد أطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، حسبما أعلن التحالف في 16 أبريل الجاري، وتمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أكد في مؤتمر صحفي – الاثنين الماضي – أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.