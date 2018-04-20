أخبار مصر - سماء المنياوي

يقام بنقابة الصحفيين معرض للمنتجات الزراعية والبيئة والمشغولات اليدوية والحرفية التى تشتهر بها محافظة مطروح خلال الفترة من السبت المقبل 21 إلى 28 إبريل الجارى وذلك تحت رعاية اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، بالتعاون مع شعبة محررى شئون السياحة بالنقابة برئاسة الصحفى سعيد جمال الدين سرحان.

يشارك فى المعرض أكثر من 6 جهات بمطروح منها مديرية الزراعة ، ومديرية التضامن الإجتماعى ، والأسر المنتجة ، ومركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء ، ومركز تطوير الصناعات البيئية والتنمية الشاملة بسيوة ، إلى جانب الإدارة العامة للسياحة والشواطىء بمطروح ، ومجموعة من أصحاب المصانع بواحة سيوة

ويتضمن المعرض المنتجات التى تشتهر بها محافظة مطروح من التمور والزيتون ، وزيت الزيتون , الأعشاب الطبية ، والمربى ” دبس البلح ” وكذلك الأشغال اليدوية البدوية من السجاد والحلى التى تنال إعجاب الزائرين لمصر.

من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ، أن إقامة معرض المنتجات البيئة لمطروح بنقابة الصحفيين ، يأتى تقديراً ، للصحافة و ودروها التنورى ، بالاضافةالى العمل على التسويق والترويج للمنتجات التى تشتهر بها المحافظات خاصة مطروح مع تميزها بمنتجات بيئية خالية من أى كيماويات.