دمشق -أ ش أ

أصيب 5 مدنيين بجروح -اليوم الجمعة- جراء استهداف مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة ” بقذيفة حي التضامن بمدينة دمشق.

واوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق إن مجموعات إرهابية من تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” تنتشر في حيي “الحجر الأسود” و “مخيم اليرموك” استهدفت بقذيفة على منازل المواطنين في حي التضامن، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية .

وأشار المصدر إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها الإرهابيون في منطقة برزة، وتسببت في وقوع أضرار مادية طفيفة نتيجة قوة ارتطامها بالشارع الاسفلتي عند نقطة السقوط.