برلين -أ ش أ

أجلت شرطة العاصمة الألمانية آلاف الأشخاص من منطقة مركزية في برلين، كما أغلقت محطة قطار رئيسية استعدادا لتفكيك قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية عثر عليها مؤخرا خلال أعمال بناء.

واوضحت الشرطة -اليوم الجمعة -إنها أجبرت نحو 10 آلاف مواطن وعامل على مغادرة منطقة بمساحة 2 كيلومتر مربع تقع بها محطة قطار، وذلك حتى يتثنى لخبراء المفرقعات تفكيك قنبلة بريطانية تزن 500 كيلوجرام تم إسقاطها خلال الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مرور 73 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية إلا أن اكتشاف القنابل التي تعود لوقت الحرب يعد أمرا شائعا في معظم المدن الألمانية.