أخبار مصر - د.هند بدارى

قرر المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة صرف مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لكافة الطلاب المبتكرين في مجال البحث العلمي المشاركين باختراعاتهم فى مهرجان الأنشطة الطلابية تحفيزا لهم على مواصلة تفوقهم العلمى وتنمية مواهبهم.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة شهد مهرجان الأنشطة الطلابية الذي نظمته مديرية التربية والتعليم على مسرح المدرسة الفنية المتقدمة بمدينة نصر، بحضور محمد عطية مدير المديرية وعبد الرؤؤف علام رئيس مجلس الأمناء والآباء.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبنائه الطلاب فعاليات مهرجان الأنشطة وفقراته الفنية والذي اتسم بأداء متميز من الطلبة المشاركين وعكس مجهودات كبيرة مبذولة من المدربين والقائمين على تنظيم المهرجان من الإداريين والمعلمين.

وأكد المحافظ دعمه الكامل للنهوض بالتعليم والمنظومة التعليمية بالقاهرة،باعتباره من أهم محاور الأمن القومي المصري وإيمانه بضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة ووضع الخطط الحديثة للأرتقاء بإدارة المنظومة التعليمية بشتى محاورها وبالاخص المعلم والطالب والمناهج والمدرسة..مشيرا إلى أهمية اكتشاف المواهب المبدعة المميزة وتنميتها ورعايتها من خلال تنظيم مهرجانات الأنشطة والمسابقات الطلابية .