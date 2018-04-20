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أصيب 4 أشخاص عقب سقوط مصعد العقار المقيمين به بالإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، بورود بلاغ من مستشفى أبو قير العام بوصول 4 اشخاص وجميعهم مصابين بكدمات بمختلف أنحاء الجسم – عدا احدهم مصاب بخلع بمفصل القدم اليسرى.

بالانتقال والفحص وسؤال المصابين، قرروا بأنه أثناء استقلالهم مصعد العقار سكن الأول بالطابق التاسع سقط بهم، نتيجة انقطاع أحد الأسلاك الحاملة للمصعد ولم يتهموا أحد بالتسبب في إحداث إصاباتهم.

كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.