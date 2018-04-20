باريس - أ ش أ

بيع أول مخطوط كتبه الروائي الفرنسي الشهير “مارسيل بورست” وهو فى الـ15 من عمره في عام 1884 بمبلغ 250 ألف يورو.

وتم بيع المخطوط – الذي احتفظ به “لوران كوليه” صاحب مكتبة منذ سنوات – بعد عرضه في معرض الكتاب والأدوات النادرة الذي أقيم في “الجراند بالية” في باريس في الفترة من 13- 15 من أبريل الجاري.

وأوضحت إيفيلين بلوخ دانو خبيرة الفنون والمتخصصة الكتب النادرة أن هذا المخطوط – الذى أزيح عنه الستار لأول مرة – يضم أفكار للروائي الشاب فى ذلك الوقت والتي تناولت الحلم والذكاء والأحاسيس والعواطف والمعرفة, وهى سمات الكاتب في إبداعاته الروائية في مشواره الأدبي.