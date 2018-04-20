القاهرة - اخبار مصر

اجتمع مينو رايولا وكيل أعمال النجم الفرنسى بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزى، وجيانلويجى دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالى، مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لبحث انتقال اللاعبين للفريق الباريسي، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت مجلة “إسبن” الانجليزية، أن رايولا اجتمع مع إدارة باريس سان جيرمان، لبحث إمكانية انتقال لاعب الوسط الفرنسى بول بوجبا ودوناروما لصفوفهم خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير الصحف فى إنجلترا قد أشارت إلى اقتراب لاعب الوسط الفرنسى من مغادرة صفوف مانشستر يونايتد، مع نهاية الموسم الجارى، بعد توتر علاقته بشدة مع البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب الشياطين الحمر.

يذكر أن بوجبا عاد لصفوف مانشستر يونايتد خلال صيف 2016، فى صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، وكانت الأغلى فى التاريخ حين عًقد، بعد 4 سنوات أمضاها لاعب الوسط الفرنسى، بصفوف يوفنتوس الإيطالى.