القاهرة - أ ش أ

أكد الدكتور محمد مختار حمعة وزير الأوقاف أن الوطن كرامة وأمان وشتان بين من يؤمن به من أعماق قلبه ويعمل صادقا مخلصا على رفعة شأنه وبين من يتكسب أو يتاجر بقضاياه.

وأكد وزير الاوقاف فى بيان اليوم” الجمعة” إن الوطني الحقيقي من يظل ثابتا على مبدئه الوطني ويعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ويكون جاهزا للعطاء والتضحية في سبيله، ولا عزاء لمن إذا نالوا مصلحة أو منفعة رضوا وإن لم ينالوا بغيتهم الشخصية إذا هم يسخطون.

وأضاف الدكتور مختار جمعة أن الوطن أمان من لا أمان له ، وظل من لا ظل له ، و هو البيت الكبير الذي يظل كل أبنائه ، والذين يجب عليهم مجتمعين أن يعملوا بكل ما في وسعهم لتحقيق أمنه وأمانه ورقيه واستقراره ، وكل ما يتم تقديمه للوطن خالصا فهو لله خالصا ، فتلك عقيدتنا الدينية وعقيدتنا الوطنية ، فمصلحة الدين والوطن لدينا واحدة لا تنفك ولا تتزحزح .