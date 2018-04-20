لندن - أ ش أ

لقى 28 عنصرا من تنظيم داعش مصرعهم بينهم 7 قيادات في غارة لقوات التحالف الدولي استهدفت ريف دير الزور الشرقي.

وقد استهدفت الغارة اجتماعات لقيادات داعش في منزل كان التنظيم قد استولى عليه في بلدة هجين على الضفاف الشرقية لنهر الفرات”، مرجحا ارتفاع أعداد القتلى جراء تلك الغارة.

من جهتهم، أفاد ناشطون سوريون بأن المنطقة شهدت أيضا عملية إنزال جوي لقوات التحالف أسفرت عن اعتقال أفراد من التنظيم، مشيرين إلى أن قوات التحالف قصفت مواقع لداعش في دير الزور من خلال حقل العمر النفطي الذي تتخذه قاعدة لها.