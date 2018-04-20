القاهرة - اخبار مصر

كشف مصدر بمديرية أمن الجيزة، عن ارتفاع عدد المقبوض عليهم إلى 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي سرق قرابة 40 سيارة.

وأضاف المصدر أن تحريات المباحث واعترافات المتهمين، كشفت عن هوية عدد من الهاربين جاري مطاردتهم للقبض عليهم، مؤكدا أن المتهمين وراء تكوين أحد أكبر التشكيلات العصابية لسرقة السيارات في الآونة الأخيرة.

وذكر المصدر أن المتهمين يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع فى سرقة السيارات المركونة بالشوارع أسفل العقارات، ويزيفون العقود والتوكيلات لإعادة بيعها مرة أخرى، حيث ارتكبوا ما يقرب من سرقة 40 سيارة، وتمكن رجال المباحث من إستعادة 15 سيارة مسروقة أرشد عنها المتهمون.