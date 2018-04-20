اليوم…إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني 2018/04/20 - 08:22 اليوم…إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثاني2018-04-20T08:22:15+00:00 فن وثقافة بدون تعليقات الأقصر - أ ش أ يزاح الستار عن تمثال رمسيس الثاني، في احتفالية كبرى يحضرها وزير الآثار خالد العناني وعدد من المسئولين، بعد ترميمه ووضعه بواجهة معبد الأقصر، وذلك ضمن احتفالات يوم التراث العالمي. الثقافة, رمسيس الثانى أقرأ أيضا: 45 فنانًا من “الأوبرا المصرية” يحيون حفلين بالرياض “بلاك بانثر” أول فيلم سيعرض في السعودية عبد الدايم: الثقافة والفنون لغة للتواصل بين الشعوب عبدالدايم: مشاركة الفرق الأجنبية في “دمنهور للفولكلور” دليل على أمان مصر وزيرة الثقافة: الإسكندرية تمتلئ بالتراث والتاريخ عمر الشريف في فيلم مجهول مع كلوديا كاردينالي
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