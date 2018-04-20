الأقصر - أ ش أ

يزاح الستار عن تمثال رمسيس الثاني، في احتفالية كبرى يحضرها وزير الآثار خالد العناني وعدد من المسئولين، بعد ترميمه ووضعه بواجهة معبد الأقصر، وذلك ضمن احتفالات يوم التراث العالمي.