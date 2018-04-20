القاهرة - أخبار مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة 17 32 ، وسط الدلتا 17 32 ، الإسكندرية 18 25 ، بلطيم 16 24 ، مطروح 16 24 ، السلوم 14 25 ، سيوة 17 37.