واشنطن - أ ف ب

اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الخميس أنّ سياسات حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “تهدد الاستقرار الإقليمي”، غير أنه أشار إلى استعداد المجتمع الدولي لمساعدة فنزويلا في حال تغير نظامها.

وكان الوزير الأمريكي يتحدث بعد نقاش مع نظرائه من الدول الصناعية الكبرى وأمريكا اللاتينية على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وقال في بيان إنّ “المشاركين في هذا الإجتماع يتفقون على أن تدمير الإقتصاد (من جانب) نظام مادورو أدى إلى أزمة إنسانية تسببت بهجرة جماعية للمواطنين الفنزويليين”.

وأضاف ان “الأفراد الفاسدين يسرقون” برنامج الواردات الغذائية في البلاد، في حين أنّ كاراكاس ترفض المساعدة الإنسانية الدولية.

وتعهد الوزير الأمريكي “بإجراءات ملموسة” وذلك في وقت اتفق المجتمعون على تعزيز التعاون الدولي من أجل أن يطّلعوا بشكل أفضل على “أصول وشبكات” هؤلاء الأفراد.

من جهته قال دولسيديو دو لا جوارديا وزير الإقتصاد والمال في بنما لصحافيين “لقد نشرت بنما لائحة بالممثلين الرسميين ومعاونيهم الذين حددهم المجتمع الدولي على أنهم مسؤولون عن أنشطة غير قانونية مزعومة”.

وأضاف “لقد نشرنا هذه اللائحة (في نهاية مارس) لحماية نظامنا المالي وضمان عدم استخدامه لأغراض غير قانونية”.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا في الآونة الأخيرة إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إقتصادية جديدة على فنزويلا.

وقال منوتشين “إن الدائنين (…) الذين يقدّمون التمويل لنظام مادورو، يُعطون قروضًا لحكومة تفتقر إلى الشرعية” اللازمة التي تُخوّلها الاقتراض باسم فنزويلا.

وعلى الرغم من ذلك، أكد المشاركون في المناقشة استعدادهم لتقديم دعم مالي “بشكل سريع” في حال “قامت حكومة فنزويلية (…) بوضع سياسات إقتصادية تهدف إلى استعادة ازدهار الشعب الفنزويلي”.