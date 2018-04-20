واشنطن - رويترز

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن قوات تدعمها الولايات المتحدة في سوريا ألقت القبض منذ أكثر من شهر على رجل مرتبط بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.

وقال إريك باهون المتحدث باسم البنتاجون “يمكننا أن نؤكد أن شركاءنا في قوات سوريا الديمقراطية ألقوا القبض على محمد حيدر زمار، وهو مواطن ألماني من مواليد سوريا، في إطار عملياتهم المستمرة لدحر (داعش) الإرهابي داخل سوريا”.

وأضاف “نعمل مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية للحصول على تفاصيل أخرى”.

وجاء في تقرير لجنة 11 سبتمبر (أيلول) أن زمار “إسلامي مفوه ونشط” أشاد “بالجهاد المسلح”.

وأضاف أن هناك تقارير عن أنه نال استحسانًا داخل التنظيم لتأثيره على رمزي بن الشيبة المتهم بنقل أموال لمنفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) ونقل معلومات لمقاتلي القاعدة، وكذلك على محمد عطا الذي قاد الهجوم على مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

وسبق وأن قال مسؤولون أمريكيون إن مئات من المقاتلين الأجانب وآلافًا من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي السوريين محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية.