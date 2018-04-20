رويترز

سجل جويل إمبيد 23 نقطة في مباراته الأولى على الإطلاق في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 128-108 على ميامي هيت يوم الخميس.

ويتقدم سيفنتي سيكسرز، العائد للأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 2012، بنتيجة 2-1 في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وغاب إمبيد، الذي ارتدى قناعًا واقيًا بسبب إصابة في الوجه، منذ نهاية الشهر الماضي لكنه عاد ليكون الأكثر تسجيلًا في صفوف فريقه ويمنحه التقدم في السلسلة.

وواصل بن سيمونز مستواه الرائع مع سيفنتي سيكسرز وحقق رقمين مزدوجين بتسجيل 19 نقطة بالإضافة إلى استحواذه على 12 كرة مرتدة.

وكان جوران دراجيتش أفضل المسجلين في صفوف هيت برصيد 23 نقطة.