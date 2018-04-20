جواتيمالا - أ ف ب

أقرّت جواتيمالا يوم الخميس قانونًا يُحدّد يومًا للاحتفال السنوي “بالصداقة مع إسرائيل”، وذلك في وقت تستعد البلاد لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وبموافقة 104 أصوات من بين 158 نائبًا كانوا حاضرين، أصدر الكونجرس قانونًا “يعلن 14 مايو يومًا للصداقة بين جواتيمالا وإسرائيل”، بحسب ما أعلن أحد النواب.

ويتزامن هذا التاريخ مع احتفال تل أبيب بقيام دولة إسرائيل في 14 مايو 1948.

والقانون الجديد الذي لا يزال يتعيّن أن يُصدّق عليه الرئيس جيمي موراليس، يأمر وزارة التربية والتعليم ومؤسسات حكومية أخرى بأن تُنظّم و”تروّج لأنشطة ثقافية على المستوى الوطني تُذكّر بالصداقة والتعاون والمساعدة بين شعوب البلدين”.

وسيكون موراليس في 16 مايو حاضرًا خلال نقل سفارة جواتيمالا من تل أبيب إلى القدس. وهو كان أعلن عن هذه الخطوة في 24 ديسمبر بعد قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة، مبررًا أنه اتخذ قراره هذا “نظرًا إلى العلاقات التاريخية” بين جواتيمالا وإسرائيل.