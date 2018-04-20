وكالات

حقق شاب أرميني رقمًا قياسيًا عالميًا خوّله لدخول سجل “جينيس”، بعد أن تمكن من أداء تمرين الضغط على يديه فقط 37 مرة.

وجرت المحاولة في مدينة يرفيان الأرمينية، حيث استطاع مانفيل مامويان (25 عامًا)، أن يحقق عددًا غير مسبوق في هذا التمرين، الذي يعد من أكثر التمارين الرياضية صعوبة.

ويقول موقع “جينيس” للأرقام القياسية، إن هذه المحاولة، هي من أكثر المحاولات إثارة للإعجاب في مجال اللياقة البدنية.

وردًا على سؤال، حول السبب الذي دفعه إلى خوض هذا التحدي، قال مانفيل، إنه أراد أن يكون أحد الذين يخلدهم التاريخ في سجل “جينيس” للأرقام القياسية العالمية.

يذكر أن مانفيل، يحمل رقمًا قياسيًا في عدد المرات، في تمرين القفز والقرفصاء لدى الذكور، بواقع 67 مرة.