بوخارست - أ ف ب

أعلن ليفيو دراجنيا رئيس الحزب الديموقراطي الإجتماعي الحاكم في رومانيا يوم الخميس، أنّ حكومة بلاده قررت نقل سفارة رومانيا في إسرائيل إلى القدس، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة.

وقال دراجنيا على قناة “انتينا 3” إنّ “القرار اتُخذ (…) والإجراءات ستبدأ”، في حين لم يصدر أي إعلان رسمي عن الحكومة حول هذا المشروع.

ووفقًا لزعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يؤدي دورًا حاسمًا في تسيير شؤون السلطة التنفيذية، فإنّ حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا اعتمدت ليل الأربعاء “مذكرة حول بداية الإجراءات لنقل السفارة إلى القدس”.

وردًا على سؤال، رفض المتحدث باسم الحكومة التعليق. وقد اعتمدت الحكومة هذه الوثيقة في غياب وزير الخارجية تيودور ميليسكانو الذي يزور تونس.

وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضجة بإعلانه في ديسمبر قراره نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لتتخّذ جواتيمالا قرارًا مشابهًا بعد بضعة أسابيع.

وقد تُصبح رومانيا أول دولة في الإتحاد الأوروبي تحذو حذو الولايات المتحدة، وكانت شائعات قد سرت في ديسمبر حول هذه النيّة.

وقال دراجنيا إنّ هذا القرار “له قيمة رمزية هائلة” لأنّ لإسرائيل “تأثيرًا قويًا على المستوى الدولي” و”قيمة كبيرة جدًا بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية”.

وأضاف “أعتقد أنه ستكون لهذا القرار فوائد كبيرة لرومانيا”.

والقدس في صلب النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين. وقد احتلت إسرائيل الشطر الشرقي من القدس وضمته عام 1967 ثم أعلنت العام 1980 القدس برمتها “عاصمة أبدية” لها، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وأشار دراجنيا إلى أن “الأمر يتعلق أيضًا بنهج براجماتي”، قائلًا “على غرارنا جميعًا، يحق لإسرائيل أيضًا أن تنشئ عاصمتها حيث تشاء”.

واستنادًا إلى وسائل إعلامية، من المتوقع أن تُجري رئيسة الوزراء فيوريسا دانسيلا زيارة رسمية لإسرائيل الأسبوع المقبل. وكانت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي زارت رومانيا الأسبوع الماضي.

وكان دراجنيا تطرق في نهاية العام 2017 إلى فكرة نقل السفارة إلى القدس، لكنّ رئيس رومانيا اليميني الوسطي كلاوس يوهانيس ألمح إلى أنه يعارض قرارًا كهذا مؤكدًا أن “وضع القدس يجب أن يتم تحديده على اثر إتفاق مباشر” بين الإسرائيليين والفلسطينيين.