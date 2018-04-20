وكالات

وجد بحث جديد أن الأشخاص المتزوجين هم أقل عرضة للوفاة بسرطان الجلد من غيرهم.

وأجرى الدراسة التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، باحثون من جامعة بنسلفانيا الأمريكية، على 50 ألف مريض أمريكي يعاني من سرطان الجلد.

وأظهرت النتائج أن 45.7 في المائة من المتزوجين استطاعوا التعرف على مرضهم في مراحله الأولى، بينما غير المتزوجين لم يلاحظوا المرض إلا بعد وصوله لمراحل متقدمة، ما أسفر عن وفاة عدد أكبر منهم.

ويعود السبب لذلك، وفقًا للدراسة، إلى “أن المتزوجين يشجعون بعضهم على القيام بفحوصات طبية كلما لاحظوا أي علامات غريبة على البشرة، بينما يقوم الأشخاص غير المتزوجين بتجاهل الأمر، خاصة إن لم يشعروا بعوارض وآلام”.

وأوضح الدكتور شارون، المشارك في البحث، أن النتائج مرتبطة “بدور الزوج في دعم المريض ومشاركة هموم الحياة اليومية بتفاصيلها الدقيقة معه”.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج يجب أن تساعد أطباء الأمراض الجلدية على تفصيل نصائحهم للمرضى وحثهم على إجراء فحوصات طبية كلما لاحظوا أي تغير في لون البشرة أو أي بقع غريبة أو أورام مهما كان حجمها.