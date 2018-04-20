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قال إتحاد روابط الصيادلة الألمان إن الجبن المصنوع من الحليب الخام، مثل الكامامبير والإمنتال والروكفور، قد يشكل خطرًا على الحوامل والأطفال حتى عمر 5 سنوات وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الجبن المصنوع من الحليب الخام لا يخضع لعملية البسترة، وإنما يتم تسخينه حتى 40 درجة مئوية كحد أقصى، وبالتالي لا توجد به بكتيريا غير ضارة وخمائر فحسب، بل قد يحتوي أيضًا على بكتيريا اللستيريا أو بكتيريا السالمونيلا أو البكتيريا الإشريكية القولونية.

وقد تؤدي الإصابة بعدوى اللستيريا على سبيل المثال في الثلث الأخير من الحمل إلى حدوث ولادة مبتسرة أو ولادة جنين ميت، كما يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى الجنين وتتسبب في إصابته بالتهاب الدماغ أو التهاب السحايا.