الرياض - أ ش أ

تشارك الهيئة العامة للثقافة السعودية، في فعاليات الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية، خلال الفترة من 20 إلى 26 أبريل الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الهيئة تشارك كممثل للمملكة، من خلال انتداب فرقة محلية لعزف الطبول لإبراز الموسيقى الشعبية العريقة التي تشتهر بها منطقة الجزيرة العربية بالعموم والمملكة على وجه الخصوص.

كما تهدف الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تقديم لون مميز من ألوان الفنون الشعبية المحلية لنقل الموروث الشعبي بشتى ألوانه وصوره المختلفة للجمهور العالمي من زوار المهرجان والمشاركين فيه، الأمر الذي يسهم في تعزيز التبادل الثقافي وتأسيس حوارات عديدة مع مختلف دول العالم.