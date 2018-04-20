د ب أ

أفادت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس، بأن الطبيب المتهم بوصف مسكن أفيوني بصورة غير قانونية، لمغني البوب برنس قبل وفاته، توصل إلى تسوية بقيمة 30 ألف دولار مع الحكومة الأمريكية.

وثارت مزاعم عن وصف مايكل شولينبرج أدوية للمغني بما يخالف قانون المواد الخاضعة للرقابة، وفق تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات “دي إي إيه”.

وعثر على برنس، ميتًا بسبب جرعة زائدة من مادة الفنتانيل في مصعد في مجمع بيزلي بارك السكني قرب مينيابوليس في مينيسوتا في أبريل (نيسان) 2016.

ويشار إلى أن الفنتانيل متوفر في الولايات المتحدة، ويمكن الحصول عليه عن طريق وصفة طبية فحسب، ولكن غالبًا ما يتعاطاه المدمنون ويبيعونه بطريقة غير قانونية.

وكان الموسيقي الكبير يُعالج في اليوم السابق من أعراض انسحاب المواد الأفيونية، وكان مقررًا أن يلتقي طبيبًا متخصصًا في إدمان المواد الأفيونية في اليوم التالي.

وقال جريج بروكر، ممثل الإدعاء في ولاية مينيسوتا الأمريكية: “الأطباء أخصائيون طبيون موثوقون، وفي خضم أزمتنا الأفيونية، يجب أن يكونوا جزءًا من الحل”.

وأضاف بروكر: “باعتبارهم محترفين يحملون رخصة، يخضع الأطباء للمساءلة حول العقاقير التي يصفونها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسكنات الألم التي تسبب إدمانًا شديدًا”.

ووافق شولينبرج على دفع المبلغ في غضون 30 يومًا.