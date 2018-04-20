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كشف الممثل الأمريكي، نيكولاس كيج، أنه لن يستمر في التمثيل أكثر من “ثلاث أو أربع سنوات أخرى”.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن كيج (54 عامًا)، كشف عن اعتزامه عدم الاستمرار في التمثيل لفترة طويلة، لأنه يريد أن يعمل وراء الكواليس، بصورة دائمة.

وبينما كان كيج يتواجد في بورتوريكو لمناقشة تفاصيل حول فيلمه الجديد “Primal”، قال للصحفيين: “فيما يتعلق بالإنتاج والإخراج، فإنني أعود إلى الإنتاج”، مضيفًا أن “شركة الإنتاج التي أمتلكها، (ساتورن فيلمز)، تشارك في جميع الأفلام التي أقدمها الآن”.

وأوضح كيج أن “الاخراج هو شيء أرغب في أن أعمل به في المستقبل، لأنني في الوقت الحالي، ممثل في المقام الأول، سأستمر في القيام بذلك لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى، ثم سأركز فيما بعد بصورة أكبر على الإخراج”.

ويأتي قرار كيج بالابتعاد عن الحياة أمام الكاميرات، بعد أن كشف أنه من الممكن أن يقوم بـ “تدمير ذاته”، عندما يكون متوقفًا عن العمل.

من ناحية أخرى، أقر كيج بأنه كان قد اضطر في السابق لقبول أدوار سينمائية بغرض الربح، بسبب احتياجاته لـ”دفع بعض الفواتير”.