بروكسل/برازيليا - رويترز

أكد وزير الزراعة البرازيلي إن قرار الإتحاد الأوروبي حظر واردات اللحوم من عدة موردين برازيليين يؤثر على 30 إلى 35 في المئة من صادرات البلاد إلى الإتحاد وسيرغم الشركات على إيجاد أسواق جديدة.

ووفقًا لبيان من المفوضية الأوروبية، علق الإتحاد الأوروبي يوم الخميس واردات منتجات اللحوم البرازيلية، ومعظمها من الدواجن، في خطوة تشمل 20 مصنعًا في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية كان مرخصًا لها بالتصدير إلى دول الإتحاد.

وقال وزير الزراعة بليرو ماجي للصحفيين إن الحكومة البرازيلية ستطلب السماح لبعثة تجارية بزيارة أوروبا للتفاوض على إلغاء هذا الإجراء. وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن الشركات البرازيلية “سيتعين عليها أن تبحث عن أسواق جديدة لتحل بسرعة محل هذه الصادرات”.