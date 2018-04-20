صحافة عربية: خطة لإنشاء حكم ذاتي جنوبي سوريا برعاية أمريكية
أخبار مصر - الجمعة 20 أبريل
* خطة لإنشاء حكم ذاتي جنوبي سوريا برعاية أمريكية.
* البرلمان الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى وقف “القوة المميتة” في غزة.
* رئيس أركان الجيش الليبي: جيشنا سيحرر درنة دون مساعدة خارجية.
* الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حاليًا من قِبل النظام العالمي.
* 540 ألف لاجئ حصلوا على حق اللجوء بأوروبا في 2017.
* دياز-كانيل رئيسًا جديدًا لكوبا بعد 6 عقود من حكم “الأخوين كاسترو”.
الخليج الإماراتية
* خطة لإنشاء حكم ذاتي جنوبي سوريا برعاية أمريكية.
* 25 قتيلًا للنظام بهجوم لـ”داعش” وبدء عملية عسكرية جنوبي دمشق.
* موسكو تؤكد العثور على أسطوانات كلور ألمانية في الغوطة الشرقية.
* البرلمان الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى وقف “القوة المميتة” في غزة.
* نادي الأسير: 90% من الأسرى تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي.
* التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ للحوثي في البيضاء.
* مقتل المزيد من القياديين الحوثيين في جبهات صعدة.
* مقتل قياديين في “القاعدة” باليمن.
* الصليب الأحمر الدولي: الإنقلاب الحوثي زاد من وفيات مرضى الفشل الكلوي.
* سفير روسي: القرضاوي قاد “الربيع العربي” عبر “الجزيرة” و”الديوان”.
* قطر تفقد مزيدًا من شروط تنظيم المونديال.
* الدعوة والإرشاد السعودية: اجتثثنا فكر “الإخوان” من مساجدنا.
* مسؤولة هولندية تطالب بإعادة أبناء إرهابيين من سوريا.
* ترامب: آمل أن تعيش الكوريتان “سويًا بأمان وازدهار”.
* قوافل “زايد الخير” تعالج 30 ألف لاجئ من الروهينجا.
الشرق الأوسط
* لافروف يبحث مع دي ميستورا موعد مفاوضات جنيف.
* واشنطن تتحدث عن خليط من السارين والكلور في هجوم دوما.
* أوكرانيا تتهم روسيا بنقل “مرتزقة” إلى سوريا على متن سفن حربية.
* طارق صالح يقود “حراس الجمهورية” ضد الحوثيين في الساحل الغربي.
* اختفاء رئيس مجلس الحوثيين يشعل فتيل الخلافات الحوثية الداخلية.
* طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة.
* مصدر فلسطيني: غياب فصائل لن يؤثر على نصاب المجلس الوطني.
* ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عامًا ويعد بنقل السفارة الأمريكية الشهر المقبل.
* مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات “شعب إسرائيل حي”.
* 4 مليارات دولار يطلبها لبنان في “بروكسل” لمواجهة أزمة النازحين.
* مقاتلو “حزب الله” من الجبهات السورية إلى معركة الإنتخابات النيابية.
* العراق: تجاوزات في “الدعاية الإنتخابية” و”المفوضية” تهدد بإجراءات.
* اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقوات المعارضة قرب العاصمة.
* رئيس أركان الجيش الليبي: جيشنا سيحرر درنة دون مساعدة خارجية.
* الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حاليًا من قِبل النظام العالمي.
* ترمب يعرب عن تفاؤل حذر قبل لقاء كيم.
* المصادقة على تعيين بومبيو تواجه عراقيل في “الشيوخ”.
* إدانة 3 أمريكيين خططوا لنسف مجمع صومالي في ولاية كنساس.
* إسلام آباد تؤكد عدم وجود “داعش” بشكل منظم على الأراضي الباكستانية.
* زوجة الزعيم الكوري الشمالي تحصل على لقب “السيدة الأولى”.
الإتحاد الإماراتية
* النظام السوري يمهل “داعش” 48 ساعة لمغادرة “اليرموك”.
* مؤتمر “أستانا-9” بشأن سوريا 14 مايو.
* الأمم المتحدة تبحث مع سوريا وروسيا أمن خبراء “الكيميائي”.
* العراق يشن غارات مميتة على “داعش” في سوريا.
* الفلسطينيون يتظاهرون قرب حيفا للمطالبة بحق العودة تزامنًا مع ذكرى “قيام إسرائيل”.
* المقاومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي.
* استشهاد 3 رجال أمن سعوديين بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش.
* سفير روسيا السابق بالدوحة: القرضاوي يتوقع أن يطيح القطريون حكامهم.
* “إنترناشيونال بوليسي دايجست”: قطر وراء الاستفزازات الصومالية الأخيرة.
* الدوحة تستنزف ودائع القطاع العام لإنعاش السيولة.
* البحرين: السجن المؤبد والمشدد وإسقاط الجنسية عن 24 مدانًا بالإرهاب.
* رجل دين إيراني يدعو لتحويل “قم” إلى دولة مستقلة مثل “الفاتيكان”.
* زلزال يهز منطقة بوشهر دون تأثير على المفاعل النووي.
* الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية.
* ليبيا: “المؤقتة” و”الوفاق” تدينان محاولة اغتيال الناظوري.
* لجنة الدفاع بـ”النواب”: حفتر بخير وسيكون في أرض الوطن قريبًا.
* الأمن التونسي يحبط عملية كبرى للهجرة إلى أوروبا.
* إقالة حكومة قرغيزستان بعد سحب الثقة.
* البرلمان التركي يسقط عضوية نائبين كرديين إضافيين.
* 540 ألف لاجئ حصلوا على حق اللجوء بأوروبا في 2017.
* كروكر: ترامب يستعد لـ”قتل” الصفقة النووية مع إيران.
* دياز-كانيل رئيسًا جديدًا لكوبا بعد 6 عقود من حكم “الأخوين كاسترو”.
* مناورات صينية وتايوان تندد بـ”استعراض صارخ” لتهديدها.
* إضافة 4 أشخاص للعقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية.
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