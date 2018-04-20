أخبار مصر - الجمعة 20 أبريل

* خطة لإنشاء حكم ذاتي جنوبي سوريا برعاية أمريكية.

* البرلمان الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى وقف “القوة المميتة” في غزة.

* رئيس أركان الجيش الليبي: جيشنا سيحرر درنة دون مساعدة خارجية.

* الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حاليًا من قِبل النظام العالمي.

* 540 ألف لاجئ حصلوا على حق اللجوء بأوروبا في 2017.

* دياز-كانيل رئيسًا جديدًا لكوبا بعد 6 عقود من حكم “الأخوين كاسترو”.

الخليج الإماراتية

* خطة لإنشاء حكم ذاتي جنوبي سوريا برعاية أمريكية.

* 25 قتيلًا للنظام بهجوم لـ”داعش” وبدء عملية عسكرية جنوبي دمشق.

* موسكو تؤكد العثور على أسطوانات كلور ألمانية في الغوطة الشرقية.

* البرلمان الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى وقف “القوة المميتة” في غزة.

* نادي الأسير: 90% من الأسرى تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي.

* التحالف يدمر منصتي إطلاق صواريخ للحوثي في البيضاء.

* مقتل المزيد من القياديين الحوثيين في جبهات صعدة.

* مقتل قياديين في “القاعدة” باليمن.

* الصليب الأحمر الدولي: الإنقلاب الحوثي زاد من وفيات مرضى الفشل الكلوي.

* سفير روسي: القرضاوي قاد “الربيع العربي” عبر “الجزيرة” و”الديوان”.

* قطر تفقد مزيدًا من شروط تنظيم المونديال.

* الدعوة والإرشاد السعودية: اجتثثنا فكر “الإخوان” من مساجدنا.

* مسؤولة هولندية تطالب بإعادة أبناء إرهابيين من سوريا.

* ترامب: آمل أن تعيش الكوريتان “سويًا بأمان وازدهار”.

* قوافل “زايد الخير” تعالج 30 ألف لاجئ من الروهينجا.

الشرق الأوسط

* لافروف يبحث مع دي ميستورا موعد مفاوضات جنيف.

* واشنطن تتحدث عن خليط من السارين والكلور في هجوم دوما.

* أوكرانيا تتهم روسيا بنقل “مرتزقة” إلى سوريا على متن سفن حربية.

* طارق صالح يقود “حراس الجمهورية” ضد الحوثيين في الساحل الغربي.

* اختفاء رئيس مجلس الحوثيين يشعل فتيل الخلافات الحوثية الداخلية.

* طائرات ورقية صغيرة تسبب الإرباك للجيش الإسرائيلي على حدود غزة.

* مصدر فلسطيني: غياب فصائل لن يؤثر على نصاب المجلس الوطني.

* ترمب يهنئ إسرائيل بـ70 عامًا ويعد بنقل السفارة الأمريكية الشهر المقبل.

* مستوطنون يقتحمون الأقصى بهتافات “شعب إسرائيل حي”.

* 4 مليارات دولار يطلبها لبنان في “بروكسل” لمواجهة أزمة النازحين.

* مقاتلو “حزب الله” من الجبهات السورية إلى معركة الإنتخابات النيابية.

* العراق: تجاوزات في “الدعاية الإنتخابية” و”المفوضية” تهدد بإجراءات.

* اشتباكات بين جيش جنوب السودان وقوات المعارضة قرب العاصمة.

* رئيس أركان الجيش الليبي: جيشنا سيحرر درنة دون مساعدة خارجية.

* الرئيس الفرنسي: سيادة أوروبا تختَبر حاليًا من قِبل النظام العالمي.

* ترمب يعرب عن تفاؤل حذر قبل لقاء كيم.

* المصادقة على تعيين بومبيو تواجه عراقيل في “الشيوخ”.

* إدانة 3 أمريكيين خططوا لنسف مجمع صومالي في ولاية كنساس.

* إسلام آباد تؤكد عدم وجود “داعش” بشكل منظم على الأراضي الباكستانية.

* زوجة الزعيم الكوري الشمالي تحصل على لقب “السيدة الأولى”.

الإتحاد الإماراتية

* النظام السوري يمهل “داعش” 48 ساعة لمغادرة “اليرموك”.

* مؤتمر “أستانا-9” بشأن سوريا 14 مايو.

* الأمم المتحدة تبحث مع سوريا وروسيا أمن خبراء “الكيميائي”.

* العراق يشن غارات مميتة على “داعش” في سوريا.

* الفلسطينيون يتظاهرون قرب حيفا للمطالبة بحق العودة تزامنًا مع ذكرى “قيام إسرائيل”.

* المقاومة اليمنية تبدأ عملية عسكرية واسعة بالساحل الغربي.

* استشهاد 3 رجال أمن سعوديين بهجوم إرهابي على نقطة تفتيش.

* سفير روسيا السابق بالدوحة: القرضاوي يتوقع أن يطيح القطريون حكامهم.

* “إنترناشيونال بوليسي دايجست”: قطر وراء الاستفزازات الصومالية الأخيرة.

* الدوحة تستنزف ودائع القطاع العام لإنعاش السيولة.

* البحرين: السجن المؤبد والمشدد وإسقاط الجنسية عن 24 مدانًا بالإرهاب.

* رجل دين إيراني يدعو لتحويل “قم” إلى دولة مستقلة مثل “الفاتيكان”.

* زلزال يهز منطقة بوشهر دون تأثير على المفاعل النووي.

* الرئيس السوداني يقيل وزير الخارجية.

* ليبيا: “المؤقتة” و”الوفاق” تدينان محاولة اغتيال الناظوري.

* لجنة الدفاع بـ”النواب”: حفتر بخير وسيكون في أرض الوطن قريبًا.

* الأمن التونسي يحبط عملية كبرى للهجرة إلى أوروبا.

* إقالة حكومة قرغيزستان بعد سحب الثقة.

* البرلمان التركي يسقط عضوية نائبين كرديين إضافيين.

* 540 ألف لاجئ حصلوا على حق اللجوء بأوروبا في 2017.

* كروكر: ترامب يستعد لـ”قتل” الصفقة النووية مع إيران.

* دياز-كانيل رئيسًا جديدًا لكوبا بعد 6 عقود من حكم “الأخوين كاسترو”.

* مناورات صينية وتايوان تندد بـ”استعراض صارخ” لتهديدها.

* إضافة 4 أشخاص للعقوبات الأوروبية ضد كوريا الشمالية.