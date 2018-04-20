أسوان - أ ش أ

أكد محافظ أسوان مجدي حجازي أنه تم إعتماد تخصيص 120 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2017 / 2018 لمشروع إحلال وتجديد 263 منزلًا بمختلف قرى النوبة بدائرة مركز نصر النوبة، بعد أن كانت الإعتمادات المالية المخصصة سنويًا لخطط الإحلال والتجديد لا تتجاوز 14.4 مليون جنيه لتنفيذ خطط إحلال وتجديد فقط 60 منزلًا.

جاء ذلك خلال مرافقة المحافظ يوم الخميس للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لتفقد مشروعات الإحلال والتجديد بقرى النوبة.

وأضاف المحافظ أنه تم إعتماد 180 مليون جنيه لخطة العام القادم 2018 / 2019 لتنفيذ إحلال وتجديد 375 منزل موزعة على 34 قرية من قرى المركز.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ وأعضاء اللجنة نموذج لأحد المنازل التي تم إجراء إحلال كلي لها، واستمع وأعضاء اللجنة إلى شرح عن مراحل تنفيذ المشروع من المهندس حسن مصطفى مدير عام الإسكان بالمحافظة، وكذا معدلات التنفيذ بالموقع لطمأنة اللجنة على الإجراءات والأساليب الفنية والهندسية التي تم إتخاذها لتقوية وتدعيم التربة وتجنب حدوث أي هبوط أو إنخفاض في مستواها للحفاظ على سلامة المباني والمنشآت عليها.

كما تفقدت اللجنة قصر ثقافة قرية دهميت بنصر النوبة الذي تم إفتتاحه العام الماضي بتكلفة بلغت 5,5 مليون جنيه ليكون منارة للإشعاع الثقافي والمعرفي بالقرية.