الخارجة - أ ش أ

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه تم توفير 1772 فرصة عمل لأبناء المحافظة من خلال 962 مشروعًا متنوعًا، بقيمة 31.9 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 3 يناير وحتى آخر مارس الماضي، من خلال مبادرة المشروع القومي للتنمية البشرية (مشروعك) بالمحافظة.

وأوضح المحافظ – في بيان مساء يوم الخميس – أن هذه المشروعات شملت إقامة مصنع ألومنتال ومحلات للأدوات الصحية والأدوات الرياضية وتجهيزات مأكولات ومعارض موبيليا وورش لحام وملابس جاهزة وتوريد مواد بناء ومستحضرات تجميل ومحلات تجارية وبقالة وبيع أسماك مجمدة وتوريد مواد بناء وبيع زيوت وصيانة أجهزة.

وأشار إلى استمرار تلقي طلبات الشباب الراغبين في إقامة مشروعات من أبناء المحافظة، وذلك في إطار خلق آفاق جديدة للتنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.