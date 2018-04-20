القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك قرية البضائع برئاسة جمال مرزوق بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية من المكملات الغذائية والشيش الإلكترونية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح يوم الخميس – إنه بناء على مذكرة معلومات مقدمة من إدارة جمرك الأمتعة الشخصية بقرية البضائع بمحاولة إدخال بضائع ممنوعة داخل 4 طرود أمتعة شخصية بوزن 274 كيلوجرامًا واردة من أمريكا عن طريق الإمارات، تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة للمعاينة.

وأضاف أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 252 شيشة إلكترونية و77 طرد قطع غيار شيش إلكترونية و172 عبوة مكملات غذائية، مشيرًا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت 483.148 ألف جنيه والتعويضات بنحو 343.655 ألف جنيه.

وقررت هدى محمود مدير عام جمارك الوارد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.