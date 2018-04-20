القاهرة - أ ش أ

تسلمت سلطات مطار القاهرة الدولي يوم الخميس، 25 مصريًا مرحلًا من السعودية لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل، منهم 3 مطلوبين في تنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم.

وقال مصدر مطلع – في تصريح يوم الخميس – إن 19 مرحلًا وصلوا على متن الطائرة السعودية القادمة من جدة، بصحبة عدد من رجال الأمن، بينما وصل 6 آخرون على متن الطائرة المصرية القادمة من الدمام.

وأمر اللواء طه بيومي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار، بتشكيل فريق متخصص للعمل على إنهاء إجراءات وصولهم، وبمناقشتهم أقروا بأن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل.