موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة حول إتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية (ستارت) عقدت للمرة الخامسة عشرة في جنيف.

وذكرت الوزارة – في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية – أن الوفدين الأمريكي والروسي يواصلان مناقشة المسائل العملية المرتبطة بتنفيذ الإتفاقية.

يشار إلى أن عمل لجنة بحث إتفاقية “ستارت” قد بدأ يوم 10 أبريل وسينتهي يوم 20 أبريل الجاري.

وكانت معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية (ستارت 3) التي وقعتها روسيا والولايات المتحدة في 2010 قد دخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011، وتنص على تقليص عدد الوسائل الإستراتيجية المنتشرة إلى 700 قطعة، وعدد الشحنات النووية إلى 1550 شحنة من كل طرف.