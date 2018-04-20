نيويورك - رويترز

سجلت أسعار النفط يوم الخميس مستويات لم تشهدها منذ 2014 بفعل إنخفاضات مستمرة في المعروض العالمي ومع تطلع السعودية إلى أسعار أعلى، رغم أن الخام الأمريكي تخلى عن مكاسبه في تعاملات بعد الظهر ليغلق على إنخفاض.

وقال مصدران مطلعان إن لجنة فنية مشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين ترى أن تخمة المعروض العالمي من الخام تلاشت تقريبًا، فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى إتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك والمستمر منذ يناير (كانون الثاني) 2017.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 18 سنتًا، أو 0.26 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.29 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق إلى 69.56 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وسجل الخام الأمريكي مكاسب بلغت حوالي 8 بالمئة في جلسات التداول الثماني الماضية.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 30 سنتًا، أو 0.41 بالمئة، إلى 73.78 دولار للبرميل بعد أن لامست 74.75 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.. اليوم الذي قررت فيه أوبك ضخ أكبر قدر ممكن من الخام للدفاع عن حصتها في السوق.

وتجد أسعار النفط دعمًا أيضًا من احتمال أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، وهو ما قد ينتج عنه المزيد من التخفيضات في الإمدادات.