رويترز

استمرت معاناة ساوثامبتون في منطقة الهبوط بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه المتثاقل ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس.

وبذلك يكون ليستر، الذي يدربه كلود بويل مدرب ساوثامبتون السابق، قد خاض خمس مباريات على أرضه دون انتصار لكن ساوثامبتون لم يشكل أي خطورة تذكر عليه.

ولاحت لجيمي فاردي أخطر فرص ليستر لكن اليكس مكارثي حارس ساوثامبتون تصدى لها بشكل رائع في الشوط الثاني كما حادت تسديدة رياض محرز عن المرمى في الدقائق الأخيرة.

ويبتعد ساوثامبتون صاحب المركز 18 بفارق أربع نقاط عن الأمان قبل أربع مباريات من نهاية الدوري وسيواجه تشيلسي يوم الأحد في الدور قبل النهائي لكأس الإتحاد.