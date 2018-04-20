القدس - رويترز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن “ما لا يقل عن ست” دول تدرس نقل سفاراتها إلى القدس في أعقاب قرار الولايات المتحدة القيام بذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر (كانون الأول) اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب حلفاء واشنطن العرب وأثار مخاوف الفلسطينيين الذين يريدون الشطر الشرقي للمدينة عاصمة لدولتهم في المستقبل.

ومن المقرر نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في 14 مايو (أيار) وهو يوم إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وقال نتنياهو لدبلوماسيين أجانب خلال حفل إستقبال في القدس إحتفالًا بالذكرى السبعين لإعلان قيام إسرائيل “من أجل تعزيز السلام… أنقلوا سفاراتكم إلى هنا”.

وقدم نتنياهو الشكر لجواتيمالا التي قررت نقل سفارتها بعد الإعلان الأمريكي مباشرة لكنه لم يذكر أسماء الدول الأخرى التي قال إنها تدرس نقل سفاراتها.

وقال نتنياهو “يسرني أن أقول إن هناك ما لا يقل عن ست دول تتحدث جديًا معنا الآن بشأن نقل سفاراتها إلى القدس”.

وأضاف أن أول عشر سفارات ستنتقل إلى القدس ستحظى “بمعاملة تفضيلية” دون أن يوضح ما يعنيه ذلك.

وقال مسؤول أمريكي إن السفارة ستنقل إلى موقع مؤقت في القدس يضم الآن القسم القنصلي الأمريكي. وقد يستغرق بناء سفارة دائمة عدة سنوات.

ومعظم الدول لا تعترف بسيادة إسرائيل أو الفلسطينيين في القدس ولديها سفارات في إسرائيل بمنطقة تل أبيب.