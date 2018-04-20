مونت كارلو - رويترز

عدل دومينيك تيم المصنف الخامس تأخره إلى انتصار على نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثالث لبطولة مونت كارلو للتنس للأساتذة يوم الخميس ليضرب موعدًا في دور الثمانية مع رفائيل نادال حامل اللقب.

وتعافى تيم، الذي سبق له بلوغ الدور قبل النهائي مرتين في فرنسا المفتوحة، بعد خسارته للمجموعة الأولى عقب شوط فاصل ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 6-7 و6-2 و6-3.

ولم يبلغ ديوكوفيتش دور الثمانية في أي بطولة منذ ويمبلدون العام الماضي وعانى من إصابة طويلة في المرفق.

وكسر تيم إرسال ديوكوفيتش في الشوط السابع من المجموعة الفاصلة وأنهى المباراة لصالحه بكسر آخر للإرسال في ثاني نقطة لحسم المواجهة.

وواصل نادال، الذي يحتاج للفوز بالبطولة للاستمرار على عرش تنس الرجال، طريقه نحو لقبه 11 في مونت كارلو بفوز مريح 6-3 و6-2 على الروسي كارين ختشانوف.

وبلغ اللاعب الإسباني دور الثمانية للعام 14 على التوالي.

وخسر نادال مرتين أمام تيم على الملاعب الرملية العام الماضي لكنه قدم عرضًا قويًا ليهزم منافسه النمساوي في طريقه للقبه العاشر في فرنسا المفتوحة.

وقال تيم البالغ من العمر 24 عامًا “إنه شعور رائع أن أواجه نادال وأنا أعرف اني هزمته بالفعل على هذه النوعية من الملاعب. لكنه يمثل تحديًا كبيرًا لأي لاعب”.