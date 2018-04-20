نيويورك - رويترز

صعد الدولار أمام سلة من العملات يوم الخميس بدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتوقعات بزيادات جديدة لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الإتحادي، بينما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في نحو أسبوعين عقب تصريحات لمحافظ بنك إنجلترا المركزي اعتبرت أكثر ميلًا للتيسير.

وأشارت بيانات صدرت في الآونة الأخيرة إلى أن الأنشطة الإقتصادية خارج الولايات المتحدة ربما بلغت ذروتها. وقلص ذلك الإقبال على اليورو والين والجنيه الإسترليني وغيرها من العملات التي ارتفعت أمام الدولار منذ 2017 بدعم من وجهة نظر ترى أن أداء الإقتصادات خارج الولايات المتحدة كان أفضل حتى الأسابيع الأخيرة.

وقال متعاملون ومحللون إن حالة التفاؤل النسبي في الولايات المتحدة من شأنها أن تدعم مجلس الاحتياطي لرفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل مرتين أخريين على الأقل في 2018.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام اليورو والين والإسترليني وثلاث عملات أخرى، بنسبة 0.28 بالمئة إلى 89.877 بعدما لامس أعلى مستوى في أسبوع.

ونزل اليورو في أحدث المعاملات 0.21 بالمئة إلى 1.2346 دولار بينما ارتفعت العملة الخضراء أمام العملة اليابانية إلى 107.34 ين.

ورغم أن الإقتصاد الأمريكي لا يعمل بكامل طاقته، إلا أنه يظل في مسار نمو مطرد، وهو ما يكفل إلتزام البنك المركزي بوتيرته الحالية في رفع الفائدة.

ودفع ذلك عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى 2.436 بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر (أيلول) 2008.

ويواجه الدولار ظروفًا غير مواتية جراء حالة الضبابية الناشئة عن السياسات التجارية والإقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك الأحداث السياسية في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وأقر محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني يوم الخميس بأن هناك تباينًا في البيانات الإقتصادية المحلية التي صدرت مؤخرًا، والتي عززت توقعات لزيادات تدريجية في أسعار الفائدة على مدى السنوات القليلة المقبلة. ودفعت تصريحاته الإسترليني إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين أمام الدولار.

وفي أحدث المعاملات، سجل الإسترليني إنخفاضًا بنسبة 0.85 بالمئة ليصل إلى 1.4085 دولار.