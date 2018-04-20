واشنطن - رويترز

أكدت الولايات المتحدة يوم الخميس إن لديها مخاوف بشأن قدرة تركيا على إجراء إنتخابات حرة ونزيهة بالنظر إلى حالة الطوارئ المفروضة هناك بعد يوم من دعوة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لإنتخابات مبكرة في 24 يونيو (حزيران).

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية “خلال حالة الطوارئ سيكون من الصعب إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالكامل بما يتسق مع… القانون التركي وأيضًا مع إلتزامات تركيا الدولية” مشيرة إلى أن تركيا تخضع لحالة الطوارئ لما يقرب من عامين بعد محاولة إنقلاب في يوليو (تموز) 2016.

وأضافت “لدينا مخاوف بشأن قدرتهم على إجرائها خلال فرض هذا النوع من حالة الطوارئ”.