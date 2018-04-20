وكالات

لم يجد الإسباني رافائيل نادال، المصنف الأول عالميًا، أي صعوبة تذكر في الفوز على الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد يوم الخميس، في الدور الثالث ببطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة.

واحتاج حامل لقب آخر نسختين في البطولة لـ79 دقيقة فقط من أجل التغلب على منافسه الروسي 6-3 و6-2.

وسيدخل نادال اختبارًا صعبًا في الدور ربع النهائي عندما يواجه النمساوي الشاب دومينيك تيم، الذي أقصى الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب مرتين في 2013 و2015، في مباراة قوية استمرت قرابة الساعتين ونصف، بمجموعتين لواحدة 6-7(2-7) و6-2 و6-3.

وستكون المواجهة المقبلة هي الثامنة بين اللاعبين، الثانية في هذه البطولة، إذ تدنو الأفضلية من اللاعب الإسباني الذي حقق الفوز في خمس مواجهات، آخرها العام الماضي في نصف نهائي بطولة رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى (الجراند سلام).

بينما كان آخر فوز حققه تيم في نفس العام بدور الثمانية لبطولة روما للأساتذة.