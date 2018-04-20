نيويورك/لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس لتنهي موجة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، متأثرة بانحسار توترات سياسية عالمية.

ونزل الذهب 0.2 بالمئة إلى 1346.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1738 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو (حزيران) 4.70 دولار أو 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1348.80 دولار للأوقية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه يأمل بأن تكلل قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالنجاح، بينما جاءت ضربات صاروخية غربية في سوريا أضيق نطاقًا مما كان يخشاه البعض.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن ترامب أرجأ فرض عقوبات إضافية على روسيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 17.25 دولار للأوقية بعدما لامست أعلى مستوياتها منذ الأول من فبراير (شباط) عند 17.35 دولار للأوقية.

وكانت الفضة هي الأسوأ أداء بين المعادن النفيسة على مدى الأشهر الستة الماضية، إذ لم تسجل تغيرًا يذكر مقابل ارتفاع نسبته 4.5 بالمئة للذهب و7.7 بالمئة للبلاديوم.

ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 933.24 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 953.50 دولار للأوقية في وقت سابق يوم الخميس.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1032.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 27 فبراير (شباط) عند 1057.20 دولار للأوقية.