أخبار مصر - الجمعة 20 أبريل

* السيسي: مصر تجاوزت فترة عدم الاستقرار بفضل وعي الشعب.

* مشاورات ثلاثية للإتفاق على موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة.

* صدقي يشيد بالتنسيق العسكري والأمني مع اليونان.

* العناني أمام الغرفة الأمريكية: 3 مليارات جنيه لدعم “الآثار”.. وإفتتاح متحف سوهاج الأسبوع القادم.

* مميش في لقاء كبرى الشركات الكندية: 250 مليون دولار إستثمارات جديدة بالمنطقة الإقتصادية.

الأهرام

* السيسي: مصر تجاوزت فترة عدم الاستقرار بفضل وعي الشعب.

* في إجتماعين لرئيس مجلس الوزراء.. 26 مليار جنيه لتحسين حياة المواطنين وتنفيذ مشروعات المياه والصرف بالصعيد.

* مشاورات ثلاثية للإتفاق على موعد جديد لاستكمال مفاوضات سد النهضة.

* وزارة الخارجية تنفي زيادة مرتبات الدبلوماسيين بالخارج.

* رئيس الأركان يختتم زيارته للسعودية.

* القوات المسلحة تنظم مسابقة جماهيرية في ذكرى تحرير سيناء.

* القرقاوي: مصر رائدة الفكر والثقافة.. وطلابها يمثلون 50% من المشاركين في “تحدي القراءة العربي”.

* في دورة تدريبية نظمتها الهيئة الوطنية.. مكرم محمد أحمد يطالب بإعداد قانون للمعلومات يحمي حرية الصحافة.

* وزير الكهرباء: تطوير شبكات التوزيع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.

* الملا: حفار “عملاق” للعمل في 10 آبار بالمتوسط.

* عرفات: تحسن خدمة السكك الحديدية خلال النصف الثاني من 2019.

* مميش يبحث مع مجموعة كندية إنشاء مشروع للزجاج بتكنولوجيا أوروبية.

* 17 محافظة توفر 154 موقعًا لبرنامج “شغلك في قريتك”.

* مليون شنطة مجانًا.. ولا إضافة للمواليد.. وبطاقات للمستحقين.. التموين تطرح السلع بتخفيض 20% عن الأسواق في رمضان.

* مصر في المركز التاسع على العالم في شراء تذاكر المونديال.

* “خليلودزيتش” اسم يراود إتحاد الكرة لقيادة المنتخب حال رحيل كوبر.

* صلاح يشارك في الإعلان عن قميص ليفربول الجديد.

* لجنة المسابقات تربك حسابات الأهلي.. البدري يطلب ضم “أفشه” ولاشين واستعادة مؤمن والشيخ ويتجاهل صالح جمعة.

* الإسماعيلي يوافق على إعارة إبراهيم حسن الموسم المقبل.. بيدرو: لم نحسم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.. ولايعنينا من سنواجه في الكأس.

الأخبار

* السيسي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية: نحارب الإرهاب دفاعًا عن وطن يتسم بالتسامح والتعددية.

* رئيس الوزراء يتابع تطوير المناطق العشوائية والتنمية المستدامة.. 10 مليارات جنيه لإستثمارات الصعيد و16.4 مليار لمشروعات المياه.

* شكري: مستمرون في الدفاع عن مصالحنا.. ولن يفرض علينا وضع قائم.. مشاورات ثلاثية لتحديد موعد استئناف مفاوضات سد النهضة.

* صدقي يشيد بالتنسيق العسكري والأمني مع اليونان.

* وزيرة التخطيط تفتتح الدورة التدريبية للصحفيين الإقتصاديين.

* مكرم: الصحافة استعادت الكثير من الأصول المهنية.. جبر: الإصلاح المالي للمؤسسات الصحفية بخير.

* سلامة: الانتهاء من أكبر مركز تدريب للإعلاميين خلال أسابيع بتكلفة 15 مليون جنيه.

* العناني أمام الغرفة الأمريكية: 3 مليارات جنيه لدعم “الآثار”.. وإفتتاح متحف سوهاج الأسبوع القادم.

* مدبولي يضع حجر أساس سوق الجملة على مساحة 80 فدانًا.. تسليم عقود 5 آلاف وحدة إسكان إجتماعي بالسادات.

* وزير البترول يبحث برامج عمل “شل” و”أديسون” في مصر.

* النقض تؤيد إدراج 46 متهمًا باغتيال النائب العام على قوائم الكيانات الإرهابية.

* الشاهد في “اقتحام الحدود الشرقية”: حماس قامت برصد الأحداث خلال ثورة يناير.

* صلاح يتقدم “السداسي الخطير” في الدوري الإنجليزي.

الجمهورية

* السيسي لمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية: مصر تجاوزت فترة عدم الاستقرار.

* في إجتماع بشريف إسماعيل وشاكر.. السيسي يوجه بسرعة الارتقاء بمنظومة الكهرباء.

* تعزيز التعاون المشترك بين مصر وروسيا.. سيف الدين: توفير كل السبل لتسريع عجلة التنمية.

* مميش في لقاء كبرى الشركات الكندية: 250 مليون دولار إستثمارات جديدة بالمنطقة الإقتصادية.

* بشائر “الذهب الأصفر”.. تستقر في صوامع التموين.. 4.700 جمعية تتسلم 4.2 مليون طن حتى 30 يونيه.

* شراكة مع القطاع الخاص لاستعادة أمجاد القطن المصري.

* مهمة عمل ناجحة للقوافل البيطرية في المنيا.

* 42 عضوًا جديدًا بمجالس إدارات التعاونيات الزراعية.

* مجدي عبد الغني لـ”الجمهورية”: الأهلي أقوى من الدوري المصري.

* يفاوض محمد حمدي.. والمصري يترقب.. الأهلي.. يبحث عن أبنائه.

* محمد صلاح لـ”الجمهورية”: “فرصة كاملة”.. حقي في الزمالك!!

* حتى المركز الثالث في خطر.. الزمالك مهدد بالغياب الأفريقي.