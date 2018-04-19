الطور-أ ش أ

انطلقت مساء اليوم الخميس, فعاليات اليوم الأول لمهرجان الشعر العربي تحت شعار “في حب مصر”, وذلك بقصر ثقافة طور سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء, والذي يستمر يومين, بحضور الشاعر عاطف الجندي رئيس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر, والشاعر عصام بدر, والدكتور حمد شعيب مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء, وعدد من قيادات الفرع والعاملين بقصر ثقافة طور سيناء.

بدأ المهرجان بتأبين شاعر العامية محمود الأسواني من شعراء جنوب سيناء الكبار, والذي وافته المنية مطلع أبريل الجاري.

أدار المهرجان الأديب والناقد محمد أحمد الدسوقي رئيس شعبة الدراسات الأدبية, والذي أكد – في بداية كلمته – أن وفاة شاعر العامية محمود الأسواني كان فاجعة كبيرة, مشيرا إلى أنه لم يكن مجرد شاعر بل كان ظاهرة إنسانية ومن الشخصيات الرائعة على المستوى الإنساني.

وقدم المهرجان مجموعة من شعراء جنوب سيناء وهم: الشاعر رأفت يوسف والذي ألقى قصيدة بالعامية رثاء للشاعر محمود الأسواني, تلاه الشاعر سلام مدخل, ثم شاعر الفصحى عبد الله حلمي, تبعه الشاعر إبراهيم صبحي, ثم اختتمت فعاليات اليوم الأول للمهرجان بضيفي المهرجان الشاعرين عاطف الجندي رئيس شعبة شعر الفصحى باتحاد كتاب مصر, والشاعر عصام بدر وقدما باقة من أجمل قصائدهما.