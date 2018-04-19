لندن -أ ش أ

حقق تشيلسي فوزا صعبا على مضيفه بيرنلي بنتيجة (2-1), مساء اليوم الخميس, في المباراة المؤجلة من الجولة الـ31 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم تشيلسي بهدف لكيفن لونج لاعب بيرنلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20, ثم تعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 64 عن طريق أشلي بارنز, قبل أن يسجل النيجيري فيكتور موسيس هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 69.

بهذا الفوز, رفع تشيلسي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس في جدول البريميرليج, وقلص الفارق مع توتنهام صاحب المركز الرابع لخمس نقاط, أما بيرنلي فتوقف رصيده عند 52 نقطة في المركز السابع.